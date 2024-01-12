Limon sosu yasaklanacak mı?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ‘Ulusal Gıda Komisyonu Toplantısı’na katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, Türk Gıda Kodeksi mevzuat hazırlama ve güncelleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade ederek gıda hakkında yapılan bilimsel verileri ve güncel gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.

“PİYASAYA ARZINI YASAKLAYACAĞIZ”

Bakan Yumaklı, Türkiye’ye özgü geleneksel ve yöresel ürünlerimizi korumak ve yaşatmak için gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, “Peynir helvası, saray helvası, çekme helva, tahin helvası, yaz helvası gibi yöresel ürünlerde renklendiriciyi yasakladık. Baklava, kaymak gibi ürünlerde tüm katkı maddelerinin kullanımını yasakladık. Düzenlemelerimizle aynı zamanda tüketicilerimizin yanıltılmasını önlüyoruz. Taklit ve tağşişin önüne geçmek için adımlar atıyoruz. Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladık. Daha önce yaptığımız düzenlemeyle, bal aromalı şurup ve pekmez izlenimi veren ürünleri yasaklamıştık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız” ifadelerine yer verdi.

Bakan Yumaklı, bu çerçevede fermente sucuk, çiğ et döner ve kanatlı dönerde kıvam artırıcı ve su tutma özelliği olan gıda katkı maddelerini ve pastırma yüzey kaplamasında renklendiricileri de yasakladıklarını hatırlattı.

“YAPAY ET ÜRETİMİNE İZİN VERİLMESİ ASLA SÖZ KONUSU DEĞİL”

Son dönemde sıkça gündeme gelen yapay et hakkında da açıklamalarda bulunan Yumaklı, “Zaman zaman ‘Bakanlık yapay ete izin verdi’ gibi haberler, paylaşımlar yapılıyor. Yapay et kesinlikle gündemimizde yok arkadaşlar. Yapay et üretimine izin verilmesi asla söz konusu değil. Yapay et konusunda herhangi mevzuat çalışmamız bulunmadığını da belirtmek isterim. Biz, ülkemiz hayvancılığını geliştirmek için çalışıyoruz Hayvan varlığımızı arttırmak için politikalar üretiyoruz. Yapay et konusunu asla gündemimize almayacağımızı ifade etmek isterim. Benzer şekilde deniliyor ki Bakanlık gıdalarda böcek ununa izin verdi. Böyle bir izin de asla söz konusu değildir. Buna ilişkin bir çalışmamız da yoktur” bilgilerini aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı