Yağışlarla birlikte gelen çile

Malatya’da iki gündür aralıklı olsa da etkili olan yağmur başta trafiği felç ederken birçok vatandaşı da mağdur ediyor. Yağmurun ardından özellikle ana yollarda ve yol kenarlarında biriken sular birçok vatandaş için çile oluşturuyor. Özellikle araç kullanıcılarının su birikintisi olan yerlerden hızlı bir şekilde geçmesi ile kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar yağmurdan değil araçlar tarafından sıçratılan sular nedeni ile sırılsıklam oluyorlar. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, sürücülere öneri ve tavsiyelerde bulunarak BUSABAH’a önemli değerlendirmeler yaptılar.

Sürücüleri dikkatli olmaya davet eden Hasan Küle isimli vatandaş, yağmur yağdığı zaman yollarda su birikintisi oluştuğunu ve araç kullanıcılarının buralardan hızlı bir şekilde geçtiklerinde sıçrayan su ile sırılsıklam olduklarını belirtti.

“KENDİLERİNİ BİZİM YERİMİZE KOYSUNLAR”

Sürücüleri dikkatli olmaya davet eden Küle, “Mümkünse özellikle yağmurlu günlerde su birikintisi olan yerlerde hızlı geçmemeye çalışsınlar bizleri de düşünsünler ve kendilerini bizim yerimize koysunlar ve biraz yavaş geçsinler” şeklinde konuştu.

“DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUM”

Nilay Taşkın isimli vatandaş ise, “Yağmurdan değil araçlar tarafından sıçratılan sular nedeni ile ıslanıyoruz. Araç sürücüleri kontrolsüz bir şekilde son sürat araç kullanıyor. Özellikle yağmurlu bir günde hızlı bir araç kullanmak hem kendi hem de birçok vatandaşın canını tehlikeye atıyor özellikle su birikintisi olan yerlerden geçerken birçok vatandaş mağdur oluyor. Sürücüleri bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“YAYALARA SAYGI GÖSTERSİNLER”

Yaşadığı mağduriyeti dile getiren Furkan Çakmak isimli vatandaş, “Kırmızı ışıkta kaldırımda bekliyordum aracın biri hızla yanımdan geçti ve üstüm başım hep su oldu. Her yağmur yağdığında aynı çileyi yaşıyoruz. Belediyeler yol çalışmalarını düzgün yapsınlar ve bu gibi su birikintisi oluşan yerlere ızgaralar eklesinler. Sürücülerde lütfen biraz daha duyarlı olup yavaş bir şekilde araç kullansınlar. Biz nasıl onlara saygı gösterip onlarda biz yayalara saygı göstersinler” diye konuştu.

“ÇİLE HALİNE GELİYOR”

Yağmurlu günlerde bir yerden başka bir yere gitmenin çile haline geldiğini belirten Kaan Taner isimli vatandaş ise, “Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkmak, bir yerden bir yere gitmek çile haline geliyor. Her tarafta su birikintileri oluşmuş ve ayakkabımızın içine hep su doluyor bu da yetmezmiş gibi su birikintisi olan yerlerde hızlı bir şekilde geçen araçlar nedeni ile üstümüz ıslanıyor, buradan sürücüleri dikkatli olmaya davet ediyorum” açıklamasında bulundu.