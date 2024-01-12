Vali Ersin Yazıcı Malatya tanıtım günlerinde

Malatya tanıtım günlerinin açılış programına; Malatya Valisi Ersin Yazıcı, İstanbul Valisi Davut Gül, Miad Başkanı Yunus Akdaş, Madef Genel Başkanı Yılmaz Durmuş, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Recep Bentli, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İstanbul Milletvekili Meclis Amiri Hasan Turan, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, STK temsilcileri, federasyonlar, dernekler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

MALATYA HAK SAHİPLİĞİNDE 2’NCİ SIRADA

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda konuşan Vali Ersin Yazıcı

“Öncelikle Madef Genel Başkanı Yılmaz Durmuş’a ve ekibine destek veren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Asrın felaketini yaşayan en önemli illerden bir tanesi de Malatyadır. Devletimizin gücü ve kuvveti ile Malatyalı vatandaşlarımızın inancıyla şehrimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Malatya’ya yaklaşık dört ay önce geldim. İlimizin son durumuyla ilgili bazı bilgileri de vereyim. 11 il içerisinde en fazla hak sahipliğine sahip olan illerden birincisi 131 bin başvuruyla Hatay ilimizken, Malatya ikinci sırada yer almaktadır. TOKİ konutlarının yapımı devam ediyor ve 5 binin üzerinde TOKİ konutu hazır vaziyettedir. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın katılımıyla TOKİ konutlarının teslimi gerçekleşecektir. Geleceğe olan inancımızı ve beklentimizi kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz. Malatya’ya geldiğimde yıkım oranı yüzde 15 iken bugün ise yüzde 81’dir. Merkezde ise yıkım oranı yüzde 96’dır. Eğer hukuki olarak bir sorun çıkmazsa şehrin merkezi bir veya bir buçuk yıl içerisinde ayağa kalkacaktır”

dedi.

“YENİDEN MALATYA’YA BEKLİYORUZ”

Vali Yazıcı Malatya’dan başka illere gidenleri de tekrardan Malatya’ya davet ederek,

“Malatya’yı deprem sonrası terk edenleri çok kısa süre içerisinde yeniden Malatya’ya bekliyoruz. Malatya’mız eskisinden daha güzel olacaktır. Şehrimizi hızlıca ayağa kaldırmak ve hayatı normalleştirmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tekrardan herkese teşekkür ediyor ve Malatya tanıtım günlerinin hayırlı olmasını diliyorum”

açıklamalarında bulundu.

“Malatya Tanıtım Günleri” etkinliği kapsamında Malatya’nın başta tarihi ve kültürü olmak üzere turistik ve doğal güzellikleri, yöresel yemekleri ve birçok ürünü gerek İstanbul’da yaşayan Malatyalılara gerekse İstanbul’da yaşayan diğer vatandaşlarımıza tanıtılıyor.

Kaynak: BÜLTEN