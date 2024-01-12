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Mardin'de yarın elektrik kesintisi yaşanacak

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Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Ocak 2024 tarihinde Mardin'in Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiye uğrayacak mahalleler ve detaylar:
Mardin'de yarın elektrik kesintisi yaşanacak mask
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Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Ocak 2024 tarihinde Mardin'in Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiye uğrayacak mahalleler ve detaylar:

NUSAYBİN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Etkilenecek Mahalleler: Kışla

Başlangıç Tarihi: 13.01.2024 - 08:00

Bitiş Tarihi: 13.01.2024 - 16:30

NUSAYBİN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Etkilenecek Mahalleler: Yenituran, Selahaddin Eyyubi, Zeynelabidin, Mor-Yakup, Kışla

Başlangıç Tarihi: 13.01.2024 - 08:00

Bitiş Tarihi: 13.01.2024 - 16:30

NUSAYBİN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Etkilenecek Mahalleler: Zeynelabidin, Mor-Yakup

Başlangıç Tarihi: 13.01.2024 - 08:00

Bitiş Tarihi: 13.01.2024 - 16:30

KIZILTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Etkilenecek Mahalleler: Arıklı, Yumrutaş, Kaşıklı, Odaköy, Çatalca, Tosunlu, Beşik, Çetinkaya

Başlangıç Tarihi: 13.01.2024 - 08:00

Bitiş Tarihi: 13.01.2024 - 16:30

KIZILTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Etkilenecek Mahalleler: Çetinkaya

Başlangıç Tarihi: 13.01.2024 - 08:00

Bitiş Tarihi: 13.01.2024 - 16:30

KIZILTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Etkilenecek Mahalleler: Dikmen

Başlangıç Tarihi: 13.01.2024 - 08:30

Bitiş Tarihi: 13.01.2024 - 17:00.

 

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12 Oca 2024 - 12:49 Mardin- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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