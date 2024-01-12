Mardin'de yarın elektrik kesintisi yaşanacak

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Ocak 2024 tarihinde Mardin'in Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiye uğrayacak mahalleler ve detaylar:
NUSAYBİN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Etkilenecek Mahalleler: Kışla
Başlangıç Tarihi: 13.01.2024 - 08:00
Bitiş Tarihi: 13.01.2024 - 16:30
NUSAYBİN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Etkilenecek Mahalleler: Yenituran, Selahaddin Eyyubi, Zeynelabidin, Mor-Yakup, Kışla
Başlangıç Tarihi: 13.01.2024 - 08:00
Bitiş Tarihi: 13.01.2024 - 16:30
NUSAYBİN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Etkilenecek Mahalleler: Zeynelabidin, Mor-Yakup
Başlangıç Tarihi: 13.01.2024 - 08:00
Bitiş Tarihi: 13.01.2024 - 16:30
KIZILTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Etkilenecek Mahalleler: Arıklı, Yumrutaş, Kaşıklı, Odaköy, Çatalca, Tosunlu, Beşik, Çetinkaya
Başlangıç Tarihi: 13.01.2024 - 08:00
Bitiş Tarihi: 13.01.2024 - 16:30
KIZILTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Etkilenecek Mahalleler: Çetinkaya
Başlangıç Tarihi: 13.01.2024 - 08:00
Bitiş Tarihi: 13.01.2024 - 16:30
KIZILTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Etkilenecek Mahalleler: Dikmen
Başlangıç Tarihi: 13.01.2024 - 08:30
Bitiş Tarihi: 13.01.2024 - 17:00.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.