12 Oca 2024 - 12:49 - Gündem

Mardin'de yarın elektrik kesintisi yaşanacak

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Ocak 2024 tarihinde Mardin'in Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiye uğrayacak mahalleler ve detaylar: