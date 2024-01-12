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İtalya’dan sonra ilk kez Türkiye’de uygulanacak Bu sistem ile Türk Futbolu rahatlayacak

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Yarı otomatik ofsayt sistemi İtalya’dan sonra ilk kez Türkiye’de de uygulanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısından itibaren sistem Türkiye’de uygulanacak. Yeni çalışmalar ile birlikte hakem hatalarının en aza indirilmesi hevesleniyor.
İtalya’dan sonra ilk kez Türkiye’de uygulanacak Bu sistem ile Türk Futbolu rahatlayacak mask
İtalya’dan sonra ilk kez Türkiye’de uygulanacak Bu sistem ile Türk Futbolu rahatlayacak
İtalya’dan sonra ilk kez Türkiye’de uygulanacak Bu sistem ile Türk Futbolu rahatlayacak
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Türk futbolunda yaşanan hakem hataları krizine yönelik Türkiye Futbol Federasyonu girişimlerde bulunarak Avrupa liglerinde İtalya’dan sonra ilk kez Türkiye’de de uygulanmasına yönelik karar alındı.

YAŞANAN KRİZE ÇÖZÜM OLACAK

Türk futbolunda yaşanan hakem hataları krizine yönelik Türkiye Futbol Federasyonu girişimlerde bulunarak Avrupa liglerinde İtalya’dan sonra ilk kez Türkiye’de de uygulanmasına yönelik karar alındı. Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısından itibaren kullanılacak olan yarı otomatik ofsayt sistemi daha önce FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey turnuvalarda ve Serie A’da kullanıldı.

HAKEM HATALARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Son zamanlarda Türk futbolunda yaşanan hakem hataları nedeni ile krizler meydana gelirken takımlar yapılan hakem hatalarına yönelik Türkiye Futbol Federasyonu’nun bir çözüm bulması yönünde girişimlerde bulunmuş ve buna karşılık olarak yarı otomatik ofsayt sisteminin Türkiye’de uygulanmasına karar verildi. VAR sistemi ile birlikte yarı otomatik ofsayt sistemi ile birlikte müsabakalarda yaşanan hakem hataları minimize edilmesi bekleniyor. Yarı otomatik ofsayt sistemi ofsayt gerekçesi ile atılan gollerin geçerliliğinde müsabakaya önemli katkıda bulunacak.

# Türk Futbolu, Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, hakem hataları, ofsayt sistemi, son dakika

12 Oca 2024 - 12:44 - Spor

Muhabir  Recep Bağdat

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