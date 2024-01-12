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Arama çalışmalarına Malatya Jandarma Arama ve Kurtarma ekipleri de dahil oldu

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Diyarbakır’da, akrabasını ziyaret etmek için evinden çıkan 68 yaşındaki vatandaşı arama çalışmaları 5 gündür aralıksız devam ediyor.
Arama çalışmalarına Malatya Jandarma Arama ve Kurtarma ekipleri de dahil oldu mask
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Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi’nde 8 Ocak tarihinde saat 10.00 sıralarında akrabasını ziyaret etmek için evinden ayrılan Abdulrezak Kılıç’tan yakınları bir daha haber alamadı.

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine Kılıç’ın bulunması için bölgeye jandarma, Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ AFAD’a bağlı ekipler, UMKE, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK), Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri, Malatya Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) ve Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneğinden (ANDA) ekipler çalışma başlattı.

Ekiplerin arama çalışması 5’inci güne girerken, Kılıç’a ait cep telefonu ve şalvarı kaybolduğu değerlendirilen bölgede bulunmuştu.

Ekipler, nehrin kayalık olduğu bölgede dalış yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Dicle Nehri’nin de geçtiği bölgede 4 arama kurtarma aracı, 5 zodyak bot ve 2 dron ile arama çalışması yürütüyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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12 Oca 2024 - 12:06 Diyarbakir- Gündem

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