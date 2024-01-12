- Eğitim

Depremzede çocuklar doyasıya eğlendiler

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Malatya’nın Darende ilçesinde ‘Merkezim Her Yerde’ projesi kapsamında öğrenciler matrak, dart, okçuluk, badminton, mangala, yüz boyama, parkur, etkinlikleri ile gün boyu keyifli bir gün geçirdi.

Depremzede çocuklar doyasıya eğlendiler mask
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ‘Merkezim Her Yerde’ Projesi kapsamında, Darende Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Malatya Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezi gönüllüleri, Darende Yeşiltaş Mahallesi Şehit Ali Gökçe İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Ziyaret programında matrak, dart, okçuluk, badminton, mangala, yüz boyama, parkur, etkinlikleri ile gün boyu öğrenciler keyifli bir gün geçirerek gönüllerince eğlendi. Ayrıca Gençlik Merkezindeki gönüllülerin ördükleri atkı ve bereler de öğrencilere hediye edildi.

Öte yandan Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi Okul Müdürü Ünal Çiftçi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na hazırlanan 12. Sınıf öğrencileri, Darende İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce'yi makamında ziyaret etti. Öğrencilerden YKS süreci hakkında bilgiler alan İnce, öğrencilere YKS'ye nasıl çalışılması gerektiği hakkında bilgiler verdi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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12 Oca 2024 - 12:04 Malatya- Eğitim

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