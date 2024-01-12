Depremzede çocuklar doyasıya eğlendiler

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ‘Merkezim Her Yerde’ Projesi kapsamında, Darende Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Malatya Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezi gönüllüleri, Darende Yeşiltaş Mahallesi Şehit Ali Gökçe İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Ziyaret programında matrak, dart, okçuluk, badminton, mangala, yüz boyama, parkur, etkinlikleri ile gün boyu öğrenciler keyifli bir gün geçirerek gönüllerince eğlendi. Ayrıca Gençlik Merkezindeki gönüllülerin ördükleri atkı ve bereler de öğrencilere hediye edildi.
Öte yandan Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi Okul Müdürü Ünal Çiftçi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na hazırlanan 12. Sınıf öğrencileri, Darende İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce'yi makamında ziyaret etti. Öğrencilerden YKS süreci hakkında bilgiler alan İnce, öğrencilere YKS'ye nasıl çalışılması gerektiği hakkında bilgiler verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.