Maraş ve Kayserililerin dikkatine

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de ve Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş ve Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

KAYSERİ:

KCETAŞ tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. KCETAŞ Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Buna göre şu ilçe ve mahallelere:

“Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Bünyan ilçesine bağlı Büyüktuzhisar Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi’ne,

Bugün 09.40 ila 11.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 12.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi’ne,

Bugün 11.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı İçmece Mahallesi’ne,

Bugün 14.00 ila 18.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’ne,

Bugün 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ne,

Bugün 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Özvatan ilçesine bağlı Yeni, Kale, Alparslan, Bahçelievler, Güney, Cumhuriyet, Aşağı Boğaziçi mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi’ne,

Yarın 12.00 ila 15.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Bahçeli, Kızılpınar, Günesen, Yeni mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyecektir.

KAHRAMANMARAŞ:

AKEDAŞ tarafından Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Buna göre şu ilçe ve mahallelere:

“Bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Onikişubat İlçesine bağlı Fatmalı Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Onikişubat İlçesine bağlı Çukurhisar, Bektaşlı ve Halilcikler Mevkiileri ile Kaynar Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Onikişubat İlçesine bağlı Kumarlı Mahallesi’ne, elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi”