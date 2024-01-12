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Malatya’da korkunç haber Daha 18 yaşındaydı

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Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi’nde 18 yaşındaki bir genç evinde ölü bulundu.

Malatya’da korkunç haber Daha 18 yaşındaydı mask
Malatya’da korkunç haber Daha 18 yaşındaydı
Malatya’da korkunç haber Daha 18 yaşındaydı
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Olay, 09.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Sadreddin Konevi Caddesi üzerinde ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki M.M.K.’nın babaannesi gencin odasından çıkmaması üzerine durumu oğlu L.K.’ya bildirdi. İkamete gelen baba L.K. kapı camını kırarak girdiği odada oğlu M.M.K.’yı yatakta kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde çene altında kurşun girişi tespit edilen gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Özel bir okulda eğitim hayatını sürdüren M.M.K.’nın herhangi bir aile sorunu bulunmadığı öğrenilirken oğlunun vefat haberini alarak eve gelen anne N.K. sinir krizi geçirdi. İlk izlere göre intihar olarak değerlendirilen olay sonrası M.M.K.’nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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12 Oca 2024 - 11:50 Malatya- Asayiş

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