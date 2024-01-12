Yönetim kış uykusunda Yeni Malatyaspor’da sessiz sinemaya devam

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanlığına seçilen Adil Gevrek göreve geldiği günden bu yana sessizliğini koruyor. Malatya medyasına ve Malatyaspor’a gönül veren taraftara karşı sessizliğini koruyan kulüp başkanı Adil Gevrek ve yönetimi kulüple ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmamaya devam ediyor.

“TAVŞAN DAĞA KÜSMÜŞ DAĞIN HABERİ OLMAMIŞ”

Göreve geldiği günden bu yana resmi olarak kulüp gelişmelerine ilişkin sadece bir kez Malatya medyası ile bir araya gelen yönetimdeki bu sessizlik spor kamuoyunu huzursuz etmeye başlarken akıllara elbette ki şu soru gelmiyor değil; “Başkan destek alamadığı için kente küstü mü?” Göreve geldikten aylar sonra takımın geleceğine ilişkin depremin yaralarını sarmaya çalışan yerel yönetim ve bazı STK’lar ile bir araya gelerek takıma destek verilmesini istemişti. Beklentilerin altında gerçekleşen destek ziyaretleri sonrasında Malatya’dan ayrılan Adil Gevrek’ten o gün bugündür çıt çıkmıyor. Yapılan kongrede taraftardan ve delegelerden destek alan Adil Gevrek, takımı yeniden ayağa kaldırmak adına girişimlerde bulunacağını aktarsa da göreve gediği günden bugüne takım ile ilgili atılmış net ve çözüm odaklı bir adımın olmayışı akıllara, “eski günlere mi dönüyoruz?” sorusunu da getirmiyor değil.

YÖNETİM KIŞ UYKUSUNDA

2024-2025 sezonuna ilişkin takımda neler olup bittiğine dair hiçbir şekilde başkan ve yönetimden açıklama gelmezken, takıma gönül veren birçok taraftar yönetim “kış uykusunda” sözlerini ifade ediyor. www.busabahmalatya.com olarak birçok kez başkan Adil Gevrek’in ve yönetiminin sessizliğini dile getirdiğimizi hatırlatmak isteriz. Bu sessizlik yerini korurken Malatya Stadyumu’nun son durumu ile alakalı da sessizlik devam ediyor. Yeni Malatya Stadyumu’nda güvenlik kameraları, turnikeler, bilgilendirme ekranları, dijital ekipmanlar gibi birçok parça söküldü. Stadyumdan sökülen bu parçaların Manisa 19 Mayıs Stadyumu’na götürüleceği de iddia edilirken konuya ilişkin yönetimden herhangi bir açıklama da gelmedi.

GELİŞMELERİ BİR KENARA BIRAKIP DESTEK İSTEDİ

İstanbul’da düzenlenen Malatya Günleri programında söz alan Yeni Malatyaspor kulüp başkanı Adil Gevrek Yeni Malatyaspor ile ilgili önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vermek istediğini ifade eden Gevrek, yine alışılageldik konuşmalar yaparak destek beklediklerini ifade etti. Yeni Malatyaspor’da yapılan ve yapılacak olan çalışmalara değinmeyen Gevrek, programa katılan protokole seslenerek Yeni Malatyaspor için destek beklediklerini ifade etti. Yeni Malatyaspor’u özlenen eski günlerine ve daha iyi günlere getirme anlamında yönetim olarak inandıklarını belirten Adil Gevrek, Malatya Stadyumu’nda sökülen ekipmanlar ve ortaya atılan iddialar ile ilgili bir açıklama yapmadı.