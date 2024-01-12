Diyarbakır dikkat! 14 ilçe etkilenecek

TÜRKAN YILDIZ KAYA

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:

“14 Ocak Pazar günü 09.00-17.30 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Karacadağ, Kılıçkaya, Şeyh Şamil bölgelerine,

14 Ocak Pazar günü 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Akçakale, Çayırdere, Kesentaş, Yolbulan, Dağarası, Salihli, Yeşilköy, Şirinevler, Bagür, İstasyon, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy bölgelerine,

14 Ocak Pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Sanayi, Seyrantepe, Korukçu, Kamışlı, Uğrak, Karayiğit, Yamaçköy, Sazlı bölgelerine,

14 Ocak Pazar günü 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıca, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Bircemal, Sarıca, İncili, Başarı bölgelerine,

14 Ocak Pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Hasköy, Belenli, Kutluk, Karalar, Başalan, İncirtepe, Kazancı bölgelerine,

14 Ocak Pazar günü 01.00-06.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Cumhuriyet, Yeni, Fatih bölgelerine,

14 Ocak Pazar günü 23.00-07.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Hasköy, Belenli, Kutluk, Karalar, Başalan, İncirtepe, Kazancı, Cumhuriyet, Eski, Bozçalı, Şükürlü, Beşpınar, Altınakar, Eski, Yeşil, Cumhuriyet, Eski, Bozçalı, Şükürlü, Beşpınar, Altınakar bölgelerine,

14 Ocak Pazar günü 08.00-18.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Değirmensuyu bölgelerine,

14 Ocak Pazar günü 08.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Meydan bölgelerine,

14 Ocak Pazar günü 08.40-17.00 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Selman, Kale, Gündoğuran, Dere, Kazanlı, Oyalı, Konak, Döşemeler bölgelerine,

14 Ocak Pazar günü 10.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Gürbüz bölgesine,

14 Ocak Pazar günü 08.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Yukarıturalı, Merkez, Çarşı bölgelerine,

14 Ocak Pazar günü 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe, Cankatran, Diclekent, Medya, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Mezopotamya, Üçkuyu, Cücük, Gözegöl, Çölgüzeli, Yolboyu Pirinçlik, Gömmetaş, Develi, Topraktaş, Buyuransu, Kabahıdır, Kolludere, Kırkıncık, Soğansuyu bölgelerine,

14 Ocak Pazar günü 08.00-18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Tepecik, Bozbağlar, Günalan bölgelerine,

14 Ocak Pazar günü 07.00-17.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Argün, Başbuğ, Uzunova, Koçkar, Argün, Karabulak, Konuklu, Baloğlu, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Akçesir, Kayacık, Ünal, Yakıt, Saltuk, İnkaya, Aygün, Yuvacık, Üçkuyu, Salkımlı, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank, Başbuğ, Uzunova, Koçkar, Turgut Özal, Yeşilköy, Tepecik, Yaylak, Argün, Karabulak, Konuklu, Baloğlu, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Alaca, Akçesir, Kayacık, Ünal, Yakıt, Ağaçkorur, Saltuk, İnkaya, Aygün, Yuvacık, Üçkuyu, Salkımlı, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank, Argün, Baloğlu bölgelerine,

14 Ocak Pazar günü 07.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Başbuğ, Uzunova, Düzce, Koçkar, Turgut Özal, Yeşilköy, Tepecik, Güleç, Dolun, Yaylak, Akbulak, Argün, Karabulak, Konuklu, Özbek, Baloğlu, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Alaca, Akçesir, Kayacık, Ünal, Yakıt, Çağlayan, Kurudere, Bayır, Ağaçkorur, Saltuk, Ağıllı, İnkaya, Karpuzlu, Aygün, Yuvacık, Üçkuyu, Temran, Demirli, Güllük, Salkımlı, Taşköprü, Zeyrek, Uygur, Kamışlı, Akdoruk, Çukurca, Karaağaç, Elmalı, İslamköy, Barın, Kaynak, Kıyı, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank bölgelerine,

14 Ocak Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Yenişehir, Başdeğirmen, Malabadi, Başbuğ, Karaorman, Kayahan, Ünal, Yayık, Yüksek, Taşpınar bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”