Tekirdağ'da yaşayanların dikkatine Saatler sürecek

Tekirdağ ilinde 13 Ocak 2024 Cumartesi günü planlanan elektrik kesintisi, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından duyuruldu. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler belirlendi. İşte detaylar:
SARAY TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Süre: 2 saat
Etkilenen İlçe: Saray
Etkilenen Mahalleler: Merkez, Sofular
Başlama Saati: 13 Ocak 2024 Cumartesi 01:00
Bitiş Saati: 13 Ocak 2024 Cumartesi 03:00
ERGENE ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Süre: 2 saat
Etkilenen İlçe: Ergene
Etkilenen Mahalleler: Merkez, Paşaköy
Başlama Saati: 13 Ocak 2024 Cumartesi 01:00
Bitiş Saati: 13 Ocak 2024 Cumartesi 03:00
ERGENE ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Süre: 6 saat
Etkilenen İlçe: Ergene
Etkilenen Mahalleler: Merkez, Velimeşe OSB
Başlama Saati: 13 Ocak 2024 Cumartesi 09:00
Bitiş Saati: 13 Ocak 2024 Cumartesi 15:00
ERGENE ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Süre: 3 saat
Etkilenen İlçe: Ergene
Etkilenen Mahalleler: Merkez, Sağlık
Başlama Saati: 13 Ocak 2024 Cumartesi 15:00
Bitiş Saati: 13 Ocak 2024 Cumartesi 18:00
Tekirdağ genelinde yaşanacak elektrik kesintileri ile ilgili güncel bilgiler için TREDAŞ'ın resmi kaynaklarına başvurmak önemli. Vatandaşların, belirtilen tarih ve saat aralıklarında mağdur olmamak adına gerekli önlemleri almaları öneriliyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.