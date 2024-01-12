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Tekirdağ'da yaşayanların dikkatine Saatler sürecek

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Tekirdağ ilinde 13 Ocak 2024 Cumartesi günü planlanan elektrik kesintisi, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından duyuruldu. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler belirlendi. İşte detaylar:
Tekirdağ'da yaşayanların dikkatine Saatler sürecek mask
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Tekirdağ ilinde 13 Ocak 2024 Cumartesi günü planlanan elektrik kesintisi, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından duyuruldu. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler belirlendi. İşte detaylar:

SARAY TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Süre: 2 saat

Etkilenen İlçe: Saray

Etkilenen Mahalleler: Merkez, Sofular

Başlama Saati: 13 Ocak 2024 Cumartesi 01:00

Bitiş Saati: 13 Ocak 2024 Cumartesi 03:00

ERGENE ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Süre: 2 saat

Etkilenen İlçe: Ergene

Etkilenen Mahalleler: Merkez, Paşaköy

Başlama Saati: 13 Ocak 2024 Cumartesi 01:00

Bitiş Saati: 13 Ocak 2024 Cumartesi 03:00

 ERGENE ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Süre: 6 saat

Etkilenen İlçe: Ergene

Etkilenen Mahalleler: Merkez, Velimeşe OSB

Başlama Saati: 13 Ocak 2024 Cumartesi 09:00

Bitiş Saati: 13 Ocak 2024 Cumartesi 15:00

ERGENE ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Süre: 3 saat

Etkilenen İlçe: Ergene

Etkilenen Mahalleler: Merkez, Sağlık

Başlama Saati: 13 Ocak 2024 Cumartesi 15:00

Bitiş Saati: 13 Ocak 2024 Cumartesi 18:00

Tekirdağ genelinde yaşanacak elektrik kesintileri ile ilgili güncel bilgiler için TREDAŞ'ın resmi kaynaklarına başvurmak önemli. Vatandaşların, belirtilen tarih ve saat aralıklarında mağdur olmamak adına gerekli önlemleri almaları öneriliyor.

 

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12 Oca 2024 - 10:56 Tekirdağ- Gündem

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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