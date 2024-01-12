Giresun’da yarın elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkileyecek 

Giresun'da Elektrik Kesintisi! 13 Ocak 2024 Cumartesi günü Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından planlanan kesinti, belirtilen bölgeleri etkileyecek. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ile ilgili detaylı bilgiler...
Giresun'da 13 Ocak 2024 Cumartesi günü planlanan elektrik kesintisi, Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ) tarafından duyuruldu. İşte detaylar:
BULANCAK İLÇESİ:
Kesinti Süresi: 13 Ocak 2024, 09:00 - 17:00
Etkilenen Mahalleler:
Bulancağ Mahallesi
Şemsettin Mahallesi
İhsaniye Mahallesi
Acısu Mahallesi
Ballica Mahallesi
Duacıoğlu Mahallesi
Kuşluhan Köyü Karşıkuşluhan Mevkii
Sisin Mahallesi
Eriklik Köyü Merkez Mevkii
İnece Köyü Şehit Yakup Özgen Mevkii
Eriklik Köyü Taşdibe Mevkii
Eriklik Köyü Şenkaya Mevkii
Tekmezar Köyü
İnece Köyü Kiran Mevkii
Kuşluhan Köyü Cürgüloğlu Mevkii
Ardahan Köyü
Kuşluhan Köyü Kelalioğlu Mevkii
Yaslıbahçe Köyü Okulyanı Mevkii
Kışla Köyü
Küçükdere Köyü Merkez Mevkii
Yaslıbahçe Köyü Camıyani Mevkii
ESPİYE İLÇESİ:
Kesinti Süresi: 13 Ocak 2024, 09:00 - 17:00
Etkilenen Mahalleler:
Yeşilköy Köyü Avruk Mevkii
Taflancık Köyü Merkez Mevkii
Yeşilköy Köyü Depen Kız Mevkii
Tuygun Mahallesi
Kurugeriş Köyü Çamanlı Mevkii
Kurugeriş Köyü Harman Mevkii
Gebelli Köyü Ayvazlı Kırani Mevkii
Elektrik kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşamamak için vatandaşlar, belirtilen saat aralıklarında gerekli tedbirleri almalı. Ayrıca, Çoruh EDAŞ'ın resmi kaynaklarından güncel bilgileri takip etmek önemli.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.