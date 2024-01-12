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Giresun’da yarın elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkileyecek 

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Giresun'da yaşayan vatandaşlar, 13 Ocak 2024 Cumartesi günü elektrik kesintisi ile karşı karşıya kalacak. Çoruh EDAŞ tarafından yapılan duyuruda belirtilen planlı kesintiler, bakım çalışmaları ve işletme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.
Giresun’da yarın elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkileyecek  mask
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Giresun'da Elektrik Kesintisi! 13 Ocak 2024 Cumartesi günü Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından planlanan kesinti, belirtilen bölgeleri etkileyecek. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ile ilgili detaylı bilgiler...

Giresun'da 13 Ocak 2024 Cumartesi günü planlanan elektrik kesintisi, Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ) tarafından duyuruldu. İşte detaylar:

BULANCAK İLÇESİ:

Kesinti Süresi: 13 Ocak 2024, 09:00 - 17:00

Etkilenen Mahalleler:

Bulancağ Mahallesi

Şemsettin Mahallesi

İhsaniye Mahallesi

Acısu Mahallesi

Ballica Mahallesi

Duacıoğlu Mahallesi

Kuşluhan Köyü Karşıkuşluhan Mevkii

Sisin Mahallesi

Eriklik Köyü Merkez Mevkii

İnece Köyü Şehit Yakup Özgen Mevkii

Eriklik Köyü Taşdibe Mevkii

Eriklik Köyü Şenkaya Mevkii

Tekmezar Köyü

İnece Köyü Kiran Mevkii

Kuşluhan Köyü Cürgüloğlu Mevkii

Ardahan Köyü

Kuşluhan Köyü Kelalioğlu Mevkii

Yaslıbahçe Köyü Okulyanı Mevkii

Kışla Köyü

Küçükdere Köyü Merkez Mevkii

Yaslıbahçe Köyü Camıyani Mevkii

ESPİYE İLÇESİ:

Kesinti Süresi: 13 Ocak 2024, 09:00 - 17:00

Etkilenen Mahalleler:

Yeşilköy Köyü Avruk Mevkii

Taflancık Köyü Merkez Mevkii

Yeşilköy Köyü Depen Kız Mevkii

Tuygun Mahallesi

Kurugeriş Köyü Çamanlı Mevkii

Kurugeriş Köyü Harman Mevkii

Gebelli Köyü Ayvazlı Kırani Mevkii

Elektrik kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşamamak için vatandaşlar, belirtilen saat aralıklarında gerekli tedbirleri almalı. Ayrıca, Çoruh EDAŞ'ın resmi kaynaklarından güncel bilgileri takip etmek önemli.

 

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12 Oca 2024 - 10:53 Giresun- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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