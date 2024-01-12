12 Oca 2024 - 10:53 - Gündem

Giresun’da yarın elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkileyecek

Giresun'da yaşayan vatandaşlar, 13 Ocak 2024 Cumartesi günü elektrik kesintisi ile karşı karşıya kalacak. Çoruh EDAŞ tarafından yapılan duyuruda belirtilen planlı kesintiler, bakım çalışmaları ve işletme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.