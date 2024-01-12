Meteorolojiden Hatay’a uyarı kritik uyarı Tedbir alınmalı

Meteoroloji Müdürlüğü yapmış olduğu açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Hatay çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısına yer verdi.
METOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLDİRDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hatay’da meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirerek şu raporu yayımladı:
“Beklenen Hadise: Gök gürültülü Sağanak Yağış
Beklendiği Yer: Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Hatay çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Başlama-Bitiş Zamanı: 12 Ocak 2024 11.00-13 Ocak 2024 05.00
Hadisenin Şiddeti: Kuvvetli Yağış
Oluşması Muhtemel Riskler: Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar
Alınabilir Tedbirler: Yıldırımdan korunma yöntemleri, sellerden korunma yöntemleri
Uyarı Yapan Merkez: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi”
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.