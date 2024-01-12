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Meteorolojiden Hatay’a uyarı kritik uyarı Tedbir alınmalı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklamalara göre Hatay’da kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hatay’da kuvvetli yağış ve yağış anında kuvvetli rüzgâr beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
Meteorolojiden Hatay’a uyarı kritik uyarı Tedbir alınmalı mask
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Meteoroloji Müdürlüğü yapmış olduğu açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Hatay çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısına yer verdi.

METOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLDİRDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hatay’da meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirerek şu raporu yayımladı:

“Beklenen Hadise: Gök gürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer: Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Hatay çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı: 12 Ocak 2024 11.00-13 Ocak 2024 05.00

Hadisenin Şiddeti: Kuvvetli Yağış

Oluşması Muhtemel Riskler: Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar

Alınabilir Tedbirler: Yıldırımdan korunma yöntemleri, sellerden korunma yöntemleri

Uyarı Yapan Merkez: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi”

 

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12 Oca 2024 - 10:34 Hatay- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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