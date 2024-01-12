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Malatyaspor’da ‘Alkış’lanacak hareket “Yuvana hoş geldin”

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Efsane Malatyaspor’un efsane isimlerinden Sinan Alkış yuvaya döndü. Efsane Malatyaspor Soner Bayram’dan boşalan teknik direktörlük görevine Sinan Alkış’ın getirildiğini duyurdu. Sarı kırmızılı Malatya takımı, Kahta 02 Spor’da yardımcı antrenör olarak görev yapan Sinan Alkış ile anlaşmaya vardı.
Malatyaspor’da ‘Alkış’lanacak hareket “Yuvana hoş geldin” mask
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Efsane Malatyaspor’un efsane isimlerinden Sinan Alkış yuvaya döndü. Muhammed Güner sosyal medya hesabından “Yuvana hoş geldin” başlığı ile yaptığı paylaşımda Sinan Alkış’ın Malatyaspor teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.

EFSANE İSİM EFSANE TAKIMIN BAŞINDA

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden Malatyaspor 2023 yılının son haftasında teknik direktör Soner Bayram ile yolları ayırdı. Muhammed Güner geçtiğimiz günlerde www.busabahmalatya.com spor servisine yeni teknik direktör ismini sezonun son karşılaşması olan Kangalspor müsabakası sonrası kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etmişti. Sarı kırmızılı takım son olarak Kahta 02 Spor’da yardımcı antrenör olarak görev yapan Sinan Alkış ile anlaşmaya vardı. Kulüp başkanı Muhammed Güner sosyal medya hesabından “Yuvana hoş geldin” başlığı ile yaptığı paylaşımda Sinan Alkış’ın Malatyaspor teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu. 49 yaşındaki teknik hoca sarı kırmızılı forma ile futbolculuk dönemlerinde Malatya futboluna katkı sunan efsane isimler arasında yer alıyor.  Zirve hedefine kilitlenen sarı kırmızlılar, sezonun ilk yarısındaki son karşılaşmada Malatya’da oynanan karşılaşmada Kangalspor’u 2-0 yenmiş ve sezonun ilk yarısını 24 puanla 3’üncü sırada tamamladı. Sezonun ikinci yarısında zirve yarışından kopmadan şampiyonluk kupasını Malatya’ya getirmek isteyen Malatyaspor Kulüp Başkanı, Sinan Alkış ile anlaştı. 2002 yılında futbolculuk kariyerini sonlandıran Sinan Alkış, daha önce yine Malatyaspor’da Malatya Belediyespor’da, Yeni Malatyaspor’da ve Kahta 02 Spor’da yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Alkış daha önce Türk futbolunun önemli isimleri olan Hamza Hamzaoğlu, Cafer Aydın, Feyyaz Uçar, Mustafa Ceviz, Hayati Palancı, Vedat İnceefe, gibi isimlerle çalıştı.

 

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12 Oca 2024 - 10:25 Malatya- Spor

Muhabir  Recep Bağdat

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