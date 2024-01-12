- Sağlık

12 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 12 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘12 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
12 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 12 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘12 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

12 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“ÖNEN ECZANESİ - YEŞİLYURT

 KONTEYNER TİCARET İŞ MERKEZİ, MALATYA PARK AVM YANI, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MİTİNG ALANI (SÜMER CAMİ ÇAPRAZI) A3/4, YEŞİLYURT,

24 SAAT AÇIK

ÖZBAY ECZANESİ - BATTALGAZİ

GÖZTEPE MAHALLESİ, DÜLGERZADE SOKAK, NO:23/B

24 SAAT AÇIK

BURCU KİĞILI ECZANESİ - BATTALGAZİ

İNÖNÜ CADDESİ, ŞAMPİYON ARÇELİK KARŞISI, NO:19

24 SAAT AÇIK

ÇINAR ECZANESİ - MERKEZ

ZAVİYE MAHALLESİ, HASANBEY CADDESİ, ANCARLI OTOBÜS DURAĞI YANI, NO:129/A

24 SAAT AÇIK

MENENGİÇ ECZANESİ - BATTALGAZİ

MEYDANBAŞI MAHALLESİ, OSMAN ATEŞ CADDESİ, NO:85, MENENGİÇ ECZANESİ BATTALGAZİ

08.30-23.59 ARASI AÇIK”

 

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12 Oca 2024 - 10:21 Malatya- Sağlık

Muhabir  Recep Bağdat

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