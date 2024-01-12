12 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 12 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘12 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
12 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“ÖNEN ECZANESİ - YEŞİLYURT
KONTEYNER TİCARET İŞ MERKEZİ, MALATYA PARK AVM YANI, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MİTİNG ALANI (SÜMER CAMİ ÇAPRAZI) A3/4, YEŞİLYURT,
24 SAAT AÇIK
ÖZBAY ECZANESİ - BATTALGAZİ
GÖZTEPE MAHALLESİ, DÜLGERZADE SOKAK, NO:23/B
24 SAAT AÇIK
BURCU KİĞILI ECZANESİ - BATTALGAZİ
İNÖNÜ CADDESİ, ŞAMPİYON ARÇELİK KARŞISI, NO:19
24 SAAT AÇIK
ÇINAR ECZANESİ - MERKEZ
ZAVİYE MAHALLESİ, HASANBEY CADDESİ, ANCARLI OTOBÜS DURAĞI YANI, NO:129/A
24 SAAT AÇIK
MENENGİÇ ECZANESİ - BATTALGAZİ
MEYDANBAŞI MAHALLESİ, OSMAN ATEŞ CADDESİ, NO:85, MENENGİÇ ECZANESİ BATTALGAZİ
08.30-23.59 ARASI AÇIK”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.