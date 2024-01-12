Malatya’nın 8 ilçesine kritik uyarı geldi

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere:
““Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Tecirli, Sinanlı, Dedekargın, Eğribük, Tabanözü, Fethiye, Yeni, Hamidiye, Mısırdere, Buzluk, Çivril, Doğuş, Gayret, İriağaç, Böğürtlen, Epreme, Çavuş, Tahtalı, Sadıklı, Ilıcak, Kadıibrahim, Erecek, Yeşilköy mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek ve Samanköy mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aşağıörükçü Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Kahyalı, Ortaköy, Demirciler, Gürkaynak, Kepez, Doğu mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Toptaş, Yarımcahan, Çolakoğlu mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Ören, Bölüklü, Hançerli, İkinciler, Kömekavak, Ilıcak, Yukarıörükçü mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu, Bahçelievler, Kömüşhan, Hamidiye, Bereketli mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu, Bulgurlu, Battalgazi, Adagören mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Alişar, Dilek, Yaka, Mahmutlu, Hatunsuyu, Kemerköprü mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Dedeköy, Düztarla, Üçdeğirmen, Tepebaşı, Salkımlı, Çanakçı, Sarıot, Kaleköy, İkizpınar, Bentköy, Darıpınar, Erdemli, Mahmut Dursun mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Aşağıselimli, Sultanlı, Karabük, Kızılhisar, Bahçelievler mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Poskıran, Pazarcık mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Pazarcık, Yazıca, Ormaniçi, Körme, Alihan, Esenlik, Arıtoprak, Başmezra, Tekederesi, Üçyaka, Uluköy, Sahilköy, Çamlıdere, Kozluk mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Yeni, Altıntop, Savaklı mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aşağıörükçü Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Osmanpaşa, Mehmetakif, Sekizsu, Şıhlar, Budak, Düzce, Çobanlı, Yaylacık, Aşağıulupınar, Ormansırtı, Çaybaşı, Çimen, Koru mahallelerine, elektrik enerjisi verilemeyecektir”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.