Malatya’da buz gibi günler kapıda

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda ise buzlanma, kar yağışı ve sis hadiselerine karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7 derece,

Akçadağ: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 derece,

Arapgir: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3 derece,

Arguvan: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4 derece,

Battalgazi: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7 derece,

Darende: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 derece,

Doğanşehir: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5 derece,

Doğanyol: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5 derece,

Hekimhan: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4 derece,

Kale: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 derece,

Kuluncak: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4 derece,

Pütürge: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3 derece,

Yazıhan: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 derece,

Yeşilyurt: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 derece”