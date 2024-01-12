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Malatya’da buz gibi günler kapıda

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bildirildi. Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güney ve doğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.
Malatya’da buz gibi günler kapıda mask
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Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda ise buzlanma, kar yağışı ve sis hadiselerine karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7 derece,

Akçadağ: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 derece,

Arapgir: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3 derece,

Arguvan: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4 derece,

Battalgazi: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7 derece,

Darende: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 derece,

Doğanşehir: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5 derece,

Doğanyol: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5 derece,

Hekimhan: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4 derece,

Kale: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 derece,

Kuluncak: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4 derece,

Pütürge: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3 derece,

Yazıhan: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 derece,

Yeşilyurt: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 derece”

 

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12 Oca 2024 - 09:48 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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