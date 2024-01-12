Kulağınızda bu çizgi varsa dikkat! Kalp hastası olabilirsiniz

Bedenimizdeki bazı hastalıklar aslında kendini göstermeden önce bazı sinyaller verebiliyor. Onlardan biri de kalp damar hastalıklarıyla ilgili olan bu kulak çizgisi…

Kardiyolog Dr. Özcan Yücel’in sosyal medyada paylaştığı bu görsel herkesin dikkatini çekti. Öyle ki Dr. Yücel’in bu söyledikleri belki birçok insanın hayatını kurtarabilir.

BU TAVSİYELERE KULAK VERİN!

Kulak memesinde oluşan çizgilere dikkat çeken Kardiyolog Dr. Özcan Yücel, şunları ifade etti:

“69 yaşında erkek hasta. Hastanemizde dört damar Bay-pass operasyonu yapıldı. Her iki kulak memesinde yatay çizgilenmeleri izliyorsunuz. Kulak memesindeki bu tür çizgilenmeler %75 olasılıkla kalp damar hastalığının habercisidir. (Hemen aynaya bakıp riskini belirle!).

Bu tür çizgilenmeleri olanlar;

-Sigarayı bırakmalı

-Düşük karbonhidratlı beslenmeli

-Kilo kontrolü yapmalı

-Yüksek kan şekeri ve trigliserid düşürülmeli

-Tansiyon kontrol altına alınmalı

-Sıvı yağlardan uzak durulmalı

-Biraz hareket etmeli

-Günde en fazla 2 öğün beslenmeli.”