Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya'nın 10 saatlik ateşin ardından damakları şenlendiren eşsiz lezzeti

Malatya mutfağının öne çıkan lezzetlerinden biri olan kağıt kebabı, Osmanlı döneminden günümüze gelen eşsiz bir tat deneyimi sunuyor. Malatya'nın bu özel yemeği tam 10 saat boyunca odun ateşinde pişirilerek hazırlanıyor ve damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18816222/malatyanin-10-saatlik-atesin-ardindan-damaklari-senlendiren-essiz-lezzeti

Malatya’nın 2 ilçesinde adaylar belli oldu İşte o isimler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde adaylıkları kesinleşen 55 yeni adayın isim listesini yayımladı. Bu isimlerin aralarında Malatya’nın Hekimhan ve Kuluncak ilçeleri için bildirilen adaylar da var.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18822152/malatyanin-2-ilcesinde-adaylar-belli-oldu-iste-o-isimler

Malatya’nın o ilçesine GES müjdesi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni yılın ikinci toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantıda Arapgir ilçesine Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması için yatırım programına alındı. Malatya Büyükşehir Belediyesi 2024 yılının ikinci Meclis toplantısını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nevzat Aslan Başkanlığında toplanan mecliste gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18819724/malatyanin-o-ilcesine-ges-mujdesi

Kayısının başkentinde büyük eksiklik Yetkililer bu haber size

Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı Atilla Kantarcı, internet üzerinde dolaşırken karşılaştığı ilginç bir haberi paylaştı. Habere göre, Amerika'nın büyük kayısı üreticileri, kayısıya olan farkındalığı artırmak amacıyla 9 Ocak'ı "National Apricot Day" (Ulusal Kayısı Günü) olarak ilan etti. Bazı Avrupa ülkelerinin de bu kutlamaya katılarak aynı günü "kayısı günü" olarak ilan ettiği dile getirildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18817739/kayisinin-baskentinde-buyuk-eksiklik-yetkililer-bu-haber-size

Malatya-Ankara yüksek hızlı tren seferleri

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Malatya-Ankara güzergahına tren aracılığıyla yolcu taşıma yapılıyor. Malatya-Ankara arası Yüksek Hızlı Tren seferleri saat kaçta, ne zaman yapılıyor? İşte Yüksek Hızlı Tren sefer saatleri…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18815040/malatya-ankara-yuksek-hizli-tren-seferleri

Operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı yasaklandı mı?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, operasyon bölgelerinde görevli personelin cep telefonu kullanımıyla ilgili yeni bir düzenleme yaptı. MSB'nin aldığı karar doğrultusunda, operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefonların kullanımı tamamen yasaklandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18819099/operasyon-bolgelerinde-akilli-ve-kamerali-telefon-kullanimi-yasaklandi-mi

TFF'den Süper Lig'e yeni yabancı futbolcu kuralı Kademeli azalma ve yerli yetenek teşviki

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısını düzenleyen önemli bir kural değişikliğini duyurdu. 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olacak bu yeni kural değişiklikleri, Türk futbolunda önemli dönüşümlere yol açacak. İşte detaylar:

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18817844/tffden-super-lige-yeni-yabanci-futbolcu-kurali-kademeli-azalma-ve-yerli-yetenek-tesviki

Bu cezaları duyan trafik kurallarını ezberliyor 700 TL’den aşağı ceza yok!

Her sene yeniden değerleme oranına göre artırılan trafik ceza tutarları, 2024 yılı için yüzde 58,46 oranında artırıldı. Yasak yerde sollama yapma, engelli için ayrılan yere park etme, hız sınırını aşma, yayalara geçiş hakkı vermeme ve birçok cezanın yeni tutarları belli oldu. İşte tüm trafik ceza tutarları…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18822720/bu-cezalari-duyan-trafik-kurallarini-ezberliyor-700-tlden-asagi-ceza-yok

Hekimhan ve Kuluncak adayları kimler? AK Parti bu isimlere destek verecek mi?

MHP, Malatya’da Hekimhan ve Kuluncak ilçeleri için adaylarını açıkladı. Önceki seçimlerde AK Parti bu iki ilçede de aday çıkarmayıp, MHP adaylarına destek vermişti. Peki, bu seçimde aynı şey olacak mı? MHP, Malatya’da başka ilçede aday çıkaracak mı? AK Parti Hekimhan ve Kuluncak için aday çıkarmayı düşünüyor mu?