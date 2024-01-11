Hekimhan ve Kuluncak adayları kimler? AK Parti bu isimlere destek verecek mi?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde adaylıkları kesinleşen 55 yeni adayın isim listesini yayımladı. Bu isimlerin aralarında Malatya’nın Hekimhan ve Kuluncak ilçeleri için bildirilen adaylar da var.

Bu bağlamda bir açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Cumhur İttifakı Hekimhan ve Kuluncak İlçe Belediye Başkan Adaylarını açıkladı. Hekimhan’da Mehmet Tabaroğulları Belediye Başkan Adayı ilan edilirken; Kuluncak’ta Erhan Cengiz güven tazeledi ve yeni dönem Kuluncak Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildi.

MEHMET TABAROĞULLARI KİMDİR?

1967 yılında Malatya ili Hekimhan İlçesi Güzelyurt beldesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini beldesinde tamamladı. 1984 yılında girdiği üniversite sınavını kazanarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Yüksekokulu’nu kazandı. Bu okuldan mezun olmasına müteakip öğretmen olarak atandı.

1991 yılında girdiği üniversite sınavını kazanarak İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünü kazanarak, bu okuldan 1995 yılında mezun oldu. Aynı yıl İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği Planlaması Ekonomisi Tezli Yüksek Lisan programına girmeğe hak kazanarak, bu eğitimini de tamamladı.

1995 yılında girdiği Eğitim Müfettişliği sınavını kazanarak müfettiş yardımcısı olarak atandı. Kamu görevini sürdürürken, üniversite eğitimini de eş zamanlı olarak devam ettirdi. 10 yıl öğretmen olarak çalıştıktan sonra, 27 yıl müfettiş olarak görev yaptı, 2023 yılında kendi isteği ile emekli oldu.

Başkan Tabaroğulları, evli ve üç çocuk babasıdır.

ERHAN CENGİZ KİMDİR?

1975 yılında Malatya ili Kuluncak ilçesinde doğdu. Eğitimini Kuluncak’ta tamamladı. 25 yıl ticaretle uğraştı. 13 Ocak 2019 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Kuluncak Belediye Başkan Adayı gösterildi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Kuluncak Belediye Başkanı seçildi. 5 Nisan 2019 tarihinde mazbatasını alarak göreve başlayan Başkan Cengiz, evli ve 4 çocuk babasıdır.

AK PARTİ BU İLÇELERDE ADAY ÇIKARMAMIŞTI

31 Mart 2019 seçimlerinde hem Hekimhan’da hem de Kuluncak’ta AK Parti aday çıkarmadı. O seçimde Hekimhan için CHP’den Turan Karadağ ve MHP’den Mustafa Arıkan arasında çekişmeli bir seçim süreci yaşanmış, CHP’li isim Karadağ %50,74 oy ile ilçe belediye başkanı seçilmişti. MHP’nin adayı Arıkan ise %47,98 oranında oy almıştı.

Kuluncak’ta ise MHP’nin adayı Erhan Cengiz %44,76 oranında oy alıp ilçe belediye başkanı seçilmişti. CHP’li isim Mustafa Yıldız ise %37,05 oranında oy alarak onu takip eden isim olmuştu. AK Parti bu ilçede de aday çıkarmamıştı.

MHP DARENDE’DE ADAY ÇIKARACAK MI?

Geldiğimiz noktada AK Parti’nin tüm ilçelerde aday çıkaracağına dair söylemler de bulunuyor ancak Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Hekimhan ve Kuluncak İlçe Belediye Başkan Adaylarını açıklarken “Cumhur İttifakı” ifadesini kullandı. Yani 2 ilçede MHP’ye destek verilecek. Her şeyin önümüzdeki günlerde/haftalarda netlik kazanması bekleniyor. Ayrıca MHP’nin de Malatya’nın tüm ilçelerinde aday çıkarıp çıkarmayacağı henüz net değil. Ancak Darende için aday çıkaracağına dair iddialar mevcut.

MHP, MALATYA ADAYINA DESTEK VERECEK Mİ?

AK Parti ile MHP arasında yerel seçimde işbirliği için yürütülen müzakerelerde yapılan anlaşmalara göre, 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek. Kalan 51 ilin 29'unda ise ittifak ortak aday gösterecek. Yani Malatya’da gösterilen adayı MHP’nin destekleyeceği öngörülüyor.