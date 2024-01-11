Bu cezaları duyan trafik kurallarını ezberliyor 700 TL’den aşağı ceza yok!

Türkiye’de trafik en büyük sorun. Malatya’da da durum aynıyken son zamanlarda şehirde ciddi bir trafik sorununun olduğunu söylemek de mümkün. Bu bağlamda her sene yeniden değerleme oranına göre artırılan trafik ceza tutarları, 2024 yılı için yüzde 58,46 oranında artırıldı. Peki, hangi ceza ne kadar oldu?

2024 YILI TRAFİK CEZA TUTARLARI

Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) 6.439 TL oldu.

Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 8.075 TL oldu.

Alkollü araç kullanma cezası (üçüncü yakalanma) 12.977 TL oldu.

Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemenin cezası 18.452 TL oldu.

Aracı plakasız kullanma cezası 10.917 TL oldu.

Çakar ya da siren kullanma cezası 6.439 TL oldu.

Drift atma cezası 32.233 TL oldu.

Engelli için ayrılan yere park etme cezası 1.380 TL oldu.

Ehliyetsiz araç kullanma cezası 12.977 TL oldu.

Emniyet kemeri takmama cezası 690 TL oldu.

Emniyet şeridini ihlal etme cezası 6.439 TL oldu.

Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma cezası 1.506 TL oldu.

Hız sınırını %30-%50’ye kadar aşma cezası 3.135 TL oldu.

Hız sınırını %50 oranından fazla aşma cezası 6.439 TL oldu.

Kırmızı ışıkta geçme cezası 1.506 TL oldu.

Muayenesiz araçla trafiğe çıkma cezası 1.506 TL oldu.

Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişikliklerin cezası 2.647 TL oldu.

Seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası 1.506 TL oldu.

Sahte plaka kullanma cezası 32.170 TL oldu.

Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama cezası 1.506 TL oldu.

Takip mesafesine uymama cezası 690 TL oldu.

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası 690 TL oldu.

Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası 33.240 TL oldu.

Yasak yerde sollama yapma cezası 1.506 TL oldu.

Yayalara geçiş hakkı vermemenin cezası 3.136 TL oldu.