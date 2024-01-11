Beşiktaş, Karagümrük maçı için özverili hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşularıyla başlayan idman, koordinasyon çalışması ve taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı