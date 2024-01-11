Hırsızlık suçlarıyla mücadele kapsamında çifte operasyon düzenledi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğun çaba ve titiz çalışmalarının meyvesini verdi. İskenderun Çay Mahallesi'nde 28 Aralık'ta yaşanan evden hırsızlık ve Yıldırımtepe Mahallesi'nde 4 Ocak'ta meydana gelen elektrikli motosiklet hırsızlığı olaylarına karıştığı tespit edilen İ.S., 9 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli İ.S.'den ele geçirilen 1 adet televizyon, 2 adet hoparlör ve 1 ses sistemi, mağdurlarına iade edildi.

Aynı operasyon kapsamında, 1 Ocak'ta Meydan Mahallesi'nde iş yerinden hırsızlık yapmakla suçlanan İ.E. ve 1 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.K. ile suç eşyasını satın alma suçundan 3 bin 800 TL adli para cezası ile aranan E.B. de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, hırsızlık olaylarına karışan bu şahısları adalete teslim etmek amacıyla harekete geçti.

Yakalanan şüpheliler, yapılan adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için sürdürdüğü etkili çalışmalarla suçluları adalete teslim etmeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı