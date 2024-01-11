11 Oca 2024 - 20:46 - Gündem

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Denizkurdu Tatbikatı kapsamında mayın temizleme eğitimi icra eden Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın dalış eğitimi esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı, ancak hastanede şehit olduğu açıklandı.