24 organizatör ve 677 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır güvenliği ve Emniyet ile Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 2024 yılının ilk 10 gününde toplam 24 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 677 düzensiz göçmen yakalandı.
Yapılan denetimlerde göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 9 araca el konuldu. Gözaltına alınan 24 organizatörden 11'i tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin adli işlemleri ise devam ediyor. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.