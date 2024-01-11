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24 organizatör ve 677 düzensiz göçmen yakalandı

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Van'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır güvenliği ve Emniyet ile Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 2024 yılının ilk 10 gününde toplam 24 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 677 düzensiz göçmen yakalandı.
24 organizatör ve 677 düzensiz göçmen yakalandı mask
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Van'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır güvenliği ve Emniyet ile Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 2024 yılının ilk 10 gününde toplam 24 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 677 düzensiz göçmen yakalandı.

Yapılan denetimlerde göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 9 araca el konuldu. Gözaltına alınan 24 organizatörden 11'i tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin adli işlemleri ise devam ediyor. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Van, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma, operasyon, denetim, göçmen kaçakçılığı, organizatör

11 Oca 2024 - 19:50 - Gündem

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