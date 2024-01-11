Jandarma operasyonu: Aranan 6 şahıs yakalandı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar adli işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Düzce İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda 30 ayrı suçtan toplam 30 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası olan, 9 ayrı suçtan toplam 7 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası olan, kasten yaralama suçundan 6 yıl 18 ay kesinleşmiş cezası olan, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası olan, basit yaralama suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası olan ve 2313 SKM suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olan toplam 6 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak Düzce T Tipi Kapalı cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.