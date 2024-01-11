Kaçakçılık operasyonu: 93 bin makaron ve 233 kaçak puro ele geçirild

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Karamürsel ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, araç içerisinde toplamda 89 bin 600 boş makaron, 4 bin 324 dolu makaron, 19 kilogram kıyılmış tütün, 2 elektronik sigara sarma makinası, 2 kompresör, 233 kaçak puro ve 500 sahte bandrol ele geçirildi.

El konulan malzemelere ve olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında başlatılan işlemlere dair detaylı soruşturma devam etmektedir. Operasyon, kaçakçılıkla mücadelede jandarmanın etkin çalışmalarını göstermektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı