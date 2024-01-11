- Gündem

Kaçakçılık operasyonu: 93 bin makaron ve 233 kaçak puro ele geçirild

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Karamürsel ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta önemli bir operasyon gerçekleştirdi.
Kaçakçılık operasyonu: 93 bin makaron ve 233 kaçak puro ele geçirild mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Karamürsel ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, araç içerisinde toplamda 89 bin 600 boş makaron, 4 bin 324 dolu makaron, 19 kilogram kıyılmış tütün, 2 elektronik sigara sarma makinası, 2 kompresör, 233 kaçak puro ve 500 sahte bandrol ele geçirildi.

El konulan malzemelere ve olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında başlatılan işlemlere dair detaylı soruşturma devam etmektedir. Operasyon, kaçakçılıkla mücadelede jandarmanın etkin çalışmalarını göstermektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele, Karamürse, Şüpheli, soruşturma, operasyon, kaçakçılık operasyonu

11 Oca 2024 - 19:39 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL