Yüksekova'da yoğun kar yağışı ve sevinçli anlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan aralıklı kar yağışı, öğlen saatlerinde etkisini arttırarak ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağışının 15 santimetreyi geçtiği ilçede, gençler kar yağışını fırsata çevirerek doyasıya eğlendi.
Kar yağışından memnuniyetini ifade eden Dilber Yardımcı,
"Kar güzel yağıyor. Yüksekova’da kirli bir hava var, belki onu bir nebze temizler. Biz de şu an kardan adam yapıyoruz. Güzel oldu, aylardır beklediğimiz kardı”
dedi.
Sevincini dile getiren Yusuf Yardımcı ise,
“Şu an kardan adam yapıyoruz. Mutlu olduk. Güzel kar yağışı var, biz de bunu değerlendirdik. İnşallah bu kar yağışı ilçenin havasını temizler”
şeklinde konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.