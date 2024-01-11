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Sivasspor-Galatasaray maçında tribünler az sayıda taraftarla doluydu

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Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray ile karşılaştığı mücadeleyi az sayıda taraftar tribünde takip etti.
Sivasspor-Galatasaray maçında tribünler az sayıda taraftarla doluydu mask
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Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray ile karşılaştığı mücadeleyi az sayıda taraftar tribünde takip etti.

Maçı izlemeye gelen yaklaşık 8 bin kişi, tribünlerde takımlarını desteklerken, görünen boş koltuklar dikkat çekti. Az sayıdaki taraftar, maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırarak yumruk şovu yaparken, tezahüratlarla da takımlarına destek verdi.

Tribündeki düşük katılım, takımın zorlu mücadelesine rağmen taraftarın sınırlı ilgisini yansıtabilir. Bu durum, kulüp yönetiminin taraftar katılımını artırmak ve maç günü atmosferini güçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenleme veya kampanyalar başlatma ihtiyacını ortaya koyabilir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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11 Oca 2024 - 19:31 - Spor

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