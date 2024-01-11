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Konyaspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri'nde Atletik Performans Antrenörü Serhat Sezgin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Fenerbahçe maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.
Konyaspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı mask
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı.
Kayacık Tesisleri'nde Atletik Performans Antrenörü Serhat Sezgin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Fenerbahçe maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma ile başlayan antrenmanı koşu çalışması ile tamamladı. Yeşil-beyazlılar, maç hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Konyaspor, Trendyol Süper Lig, İstanbulspor, maç, hazırlık, antreman, Serhat Sezgin

11 Oca 2024 - 19:27 - Spor

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