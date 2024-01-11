Konyaspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı.
Kayacık Tesisleri'nde Atletik Performans Antrenörü Serhat Sezgin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Fenerbahçe maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise ısınma ile başlayan antrenmanı koşu çalışması ile tamamladı. Yeşil-beyazlılar, maç hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.