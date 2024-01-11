Kaçakçılık operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 Kasım 2023 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında, "Suç Örgütü ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli şahıs yakalandı.
9 Ocak tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Isparta'da 3, Ankara'da 3, Yozgat'ta 4 ve Karabük'te 1 olmak üzere toplamda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçen suç unsurlarıyla ilgili olarak "Suç Örgütü ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlar, suç örgütlerine karşı gerçekleştirilen önleyici çalışmaların bir parçası olarak yapılmıştır.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.