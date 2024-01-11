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Kuyumcuya sahte altın sattığı iddia edilen 6 kişi yakalandı

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Muş'ta bir kuyumcuya sahte altın satmakla suçlanan 6 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan bir kuyumcu dükkanında gerçekleşen sahte altın satma iddiasıyla ilgili olarak şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.
Kuyumcuya sahte altın sattığı iddia edilen 6 kişi yakalandı mask
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Muş'ta bir kuyumcuya sahte altın satmakla suçlanan 6 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan bir kuyumcu dükkanında gerçekleşen sahte altın satma iddiasıyla ilgili olarak şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan çalışmalar sonucunda 6 şüphelinin tespit edilerek gözaltına alındığı, şüphelilerin üst aramalarında 78 bin 745 Türk Lirası ve 5 adet sahte altın renginde zincir kolye ele geçirildiği ifade edildi. Ancak, şüphelilerin adliyeye sevk edilerek yapılan işlemlerinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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11 Oca 2024 - 19:21 - Gündem

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