Kaçak sigara operasyonu: Bandrolsüz sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi

Muş'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bandrolsüz sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, sigara üretim ve paketleme imalathanesi olduğu değerlendirilen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda, sigara doldurma makinası, 2 havalı kompresör, 64 kilogram kıyılmış tütün, 12 bin dal içi doldurulmuş makaron, 22 paket bandrolsüz sigara ve 49 bin 800 dal boş makaron ele geçirildiği ifade edildi. Konuyla ilgili olarak şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Operasyon, kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam eden çalışmaların bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı