Yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kaldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 79 yaşındaki Bahattin Uslu'nun yolun karşısına geçmeye çalışırken 34 FCR 825 plakalı bir tırın altında kalarak hayatını kaybettiği bir kaza meydana geldi. Olay, 100 Yıl Mahallesi Nato Caddesi'nde gerçekleşti.
Yaşlı adamın tırın altında kaldığı kazada hayatını kaybetmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak tıbbi müdahalelere rağmen Bahattin Uslu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.