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Yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kaldı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 79 yaşındaki Bahattin Uslu'nun yolun karşısına geçmeye çalışırken 34 FCR 825 plakalı bir tırın altında kalarak hayatını kaybettiği bir kaza meydana geldi. Olay, 100 Yıl Mahallesi Nato Caddesi'nde gerçekleşti.
Yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kaldı mask
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 79 yaşındaki Bahattin Uslu'nun yolun karşısına geçmeye çalışırken 34 FCR 825 plakalı bir tırın altında kalarak hayatını kaybettiği bir kaza meydana geldi. Olay, 100 Yıl Mahallesi Nato Caddesi'nde gerçekleşti.

Yaşlı adamın tırın altında kaldığı kazada hayatını kaybetmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak tıbbi müdahalelere rağmen Bahattin Uslu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Balıkesir, Bandırma, Bahattin Uslu, tır, vefat, kaza, trafik kazası

11 Oca 2024 - 19:16 - Gündem

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