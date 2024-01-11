Vatandaşın müdahalesiyle söndürülen otomobil yangını

Karaman’ın Şeyh Edibali Mahallesi'nde meydana gelen olayda, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Akşam saatlerinde Merkez Spor Salonu önünde gerçekleşen olayda, K.T. tarafından kullanılan 42 YY 408 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Sürücü, aracını hemen spor salonunun otoparkına çekti ve itfaiye ile çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Olay yerinde bulunan Mehmet Uysal, kendi yangın söndürme tüpünü kullanarak otomobilin motor kısmındaki ufak yangını kontrol altına aldı. Ancak tüpten çıkan toz, rüzgarın etkisiyle yön değiştirerek orada bulunan bir kadını hafif şekilde etkiledi. Kadının tedavisi ambulansla yapıldıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

İtfaiye ekipleri, yangının otomobilin motor kısmındaki kabloların şase yapması sonucu çıktığını belirledi. Yangın, vatandaşın hızlı ve etkili müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri ayrıca otomobilin akü başlıklarını sökerek önlem aldı. Yangın sonrasında sürücü ve vatandaşın olaya müdahalesi övgü topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı