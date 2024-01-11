Orman işçisinin ölümünü fırsat bilip dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Ordu'nun Çamaş ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen ağaç kesimi sırasında hayatını kaybeden işçinin ölümüyle ilgili olayda, arazi sahibini dolandırmak amacıyla hareket eden bir kişi tutuklandı.

İddiaya göre, olayın ardından arazi sahibi M.A'yı, işçisinin sigortasız olduğunu ve çok ceza alabileceğini belirterek para talep eden dolandırıcı, "Hakim ve savcı tanıdıklar. Ceza almaman için para verirken sana yardımcı oluruz" dedi. Bu iddiaya inanan M.A, dolandırıcıya 295 bin lira transfer etti.

Dolandırıldığını fark eden M.A, polise başvurdu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda dolandırıcılık şüphelisi F.A. yakalandı. Mahkemeye çıkarılan F.A., suçlamaları reddetse de tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı