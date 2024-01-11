Yolun karşına geçmek isterken az daha canından oluyordu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, E.T. (21) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ö. (45) isimli kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundular. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan E.Ö., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Kazanın nedenleri ve şartları incelenirken, güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı