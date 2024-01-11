DBP il eş başkanı ile 2 kişi tutuklandı

Adıyaman’da PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan DBP İl Eş Başkanı, Mebya-Der İl Temsilcisi ve eski BDP İl Eş Başkanı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalar genişleyerek devam ediyor. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2013-2016 yılları arasında Adıyaman’da meydana gelen terörist cenazeleri için törenler ve anma etkinlikleri, terörist başı Abdullah Öcalan’a özgürlük yürüyüşleri, açlık grevleri, Kobani olaylarına destek eylemlerini gibi birçok sivil itaatsizlik eylemlerini organize ettiği değerlendirilen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eş Başkanı Aziz A, 2012 yılında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İl Eş Başkanı olan Bedriye P. ve Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (Mebya-Der) Adıyaman Temsilcisi Mahmut E., il merkezinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alındı. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorgulanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.
Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alınan şahıslar tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 3 şahıs tutuklanarak Diyarbakır ve Şanlıurfa cezaevine gönderdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.