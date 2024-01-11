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Kaçakçılık suçundan aranan şahıs yakalandı

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Samsun'da, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan C.K. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kaçakçılık suçundan aranan şahıs yakalandı mask
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Samsun'da, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan C.K. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında aranan şüpheli, İlkadım ilçesinde gözaltına alındı.

Şahsın üst aramasında ise 0,45 gram metamfetamin ve 5 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, üzerinde bulunan uyuşturucu maddelerle ilgili adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadele konusundaki çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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11 Oca 2024 - 19:02 - Gündem

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