Kaçakçılık suçundan aranan şahıs yakalandı

Samsun'da, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan C.K. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında aranan şüpheli, İlkadım ilçesinde gözaltına alındı.
Şahsın üst aramasında ise 0,45 gram metamfetamin ve 5 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, üzerinde bulunan uyuşturucu maddelerle ilgili adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadele konusundaki çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.