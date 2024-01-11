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Kur'an-ı Kerim tilavetiyle manevi bir atmosfer oluşturuldu

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Elazığ'da Regaip Kandili, vatandaşların camilere yoğun ilgi gösterdiği bir atmosferde kutlandı. İzzetpaşa Camii ve diğer camilerde düzenlenen kandil programlarında, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duygusal ilahi dinletileriyle manevi bir atmosfer oluşturuldu.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle manevi bir atmosfer oluşturuldu mask
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Elazığ'da Regaip Kandili, vatandaşların camilere yoğun ilgi gösterdiği bir atmosferde kutlandı. İzzetpaşa Camii ve diğer camilerde düzenlenen kandil programlarında, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duygusal ilahi dinletileriyle manevi bir atmosfer oluşturuldu.

Vatandaşlar, dualarla bu özel gecede bir araya gelerek anlam dolu bir ibadet gerçekleştirdi. Regaip Kandili'nin huzurlu atmosferi, Elazığ'da camilere akın eden vatandaşlar arasında güzel bir birlik ve beraberlik duygusu yarattı.

Elazığ'da, Regaip Kandili'nin müjdecisi olarak kabul edilen gecede, vatandaşlar camilere akın etti. İzzetpaşa Camii ve diğer camilerde düzenlenen kandil programlarında, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletileri gerçekleştirildi.

Vatandaşlar, yapılan dualara eşlik ederek manevi atmosferde bir araya geldi. Program, duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi. Regaip Kandili, tüm İslam aleminde olduğu gibi Elazığ'da da coşku ve huzur içinde karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Elazığ, Regaip Kandili, Cami, İbadet, İzzetpaşa Camii

11 Oca 2024 - 18:57 - Gündem

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