Ölü ve yaralı şahısların bulunduğu olayda şehri sarsan soruşturma

Afyonkarahisar'ın Fakıpaşa Mahallesi'nde meydana gelen trajik olayda, metruk bir binada yaşadığı belirtilen 2 evsiz bireyden biri ölü bulunurken, diğeri bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, çevre sakinlerinin metruk binada hareketsiz yatan şahısları fark etmesi üzerine polise bildirilmiştir.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edilmiştir. Ekipler, yapılan kontrolde A.S. (54) isimli şahsın hayatını kaybettiğini, diğer şahıs olan Ş.S. (58)'nin ise bilincinin kapalı olduğunu tespit etmiştir. Yaralı Ş.S., hemen hastaneye sevk edilirken, A.S.'nin cansız bedeni ise olayın aydınlatılması amacıyla otopsi için morga götürülmüştür.
Olayın detaylarına ilişkin soruşturma başlatılmıştır. Savcılık, yaşananların ardındaki nedenleri ve şartları belirlemek amacıyla kapsamlı bir inceleme başlatmıştır. Kamuoyu, olayın gelişmelerini yakından takip etmekte ve soruşturmanın sonuçlarını öğrenmeyi beklemektedir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.