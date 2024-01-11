- Gündem

Operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı yasaklandı mı?

ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, operasyon bölgelerinde görevli personelin cep telefonu kullanımıyla ilgili yeni bir düzenleme yaptı. MSB'nin aldığı karar doğrultusunda, operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefonların kullanımı tamamen yasaklandı.
Operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı yasaklandı mı? mask
Operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı yasaklandı mı?
Operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı yasaklandı mı?
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bakanlık kaynakları, "Harekat alanında görevli personelin cep telefonu kullanımı ile ilgili emir yayınlanmıştır. Ve bu emir doğrultusunda operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır" dedi.

Ayrıca, harekat bölgelerinde görev alacak personele, bölgeye gitmeden önce haberleşme ihtiyaçları ve sosyal medya kullanımı ile kullanılacak cihaz, sistem ve uygulamaların oluşturacağı olumsuz etkiler konusunda farkındalık eğitimleri verilmeye başlandığı belirtildi.

Bu yeni düzenleme ile birlikte, personelin konuyla ilgili mevzuat ve emirler dışında hareket etmesi durumunda ağır yaptırımlarla karşılaşabileceği vurgulandı. Suç teşkil eden paylaşımlar yapan personelin hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağı açıklandı.

MSB, güvenlik ve operasyonel hassasiyeti göz önünde bulundurarak, cep telefonu kullanımını kısıtlayarak operasyon bölgelerindeki görevlerin daha etkili ve güvenli bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor. Bu tür önlemler, personelin güvenliği ve görevlerin başarıyla tamamlanmasını sağlamak adına alınan rutin güvenlik tedbirleri arasında yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# Operasyon bölgeleri, Milli savunma bakanlığı, son dakika, son dakika Milli Savunma Bakanlığı, msb son dakika, msb telefon kullanımı

11 Oca 2024 - 15:18 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL