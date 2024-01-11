Operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı yasaklandı mı?

Bakanlık kaynakları, "Harekat alanında görevli personelin cep telefonu kullanımı ile ilgili emir yayınlanmıştır. Ve bu emir doğrultusunda operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır" dedi.
Ayrıca, harekat bölgelerinde görev alacak personele, bölgeye gitmeden önce haberleşme ihtiyaçları ve sosyal medya kullanımı ile kullanılacak cihaz, sistem ve uygulamaların oluşturacağı olumsuz etkiler konusunda farkındalık eğitimleri verilmeye başlandığı belirtildi.
Bu yeni düzenleme ile birlikte, personelin konuyla ilgili mevzuat ve emirler dışında hareket etmesi durumunda ağır yaptırımlarla karşılaşabileceği vurgulandı. Suç teşkil eden paylaşımlar yapan personelin hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağı açıklandı.
MSB, güvenlik ve operasyonel hassasiyeti göz önünde bulundurarak, cep telefonu kullanımını kısıtlayarak operasyon bölgelerindeki görevlerin daha etkili ve güvenli bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor. Bu tür önlemler, personelin güvenliği ve görevlerin başarıyla tamamlanmasını sağlamak adına alınan rutin güvenlik tedbirleri arasında yer alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.