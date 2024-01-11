Osmanlı Saraylarından gelen bitki; Reyhan

Geçmişte yiyecek ve içeceklerde kullanılmasının yanı sıra alternatif tıpta da sıklıkla kullanılıyor, bu bitkiden bazı ilaçlar yapılıyor, vücudu yenileyebilme özelliğine sahip olduğu da belirtiliyor.

KALSİYUM VE MAGNEZYUM KAYNAĞI

Reyhan bitkisi hakkında yapılan araştırmalara göre içerisinde yüksek miktarda Omega-3, kalsiyum, magnezyum ve demir içeriyor. Zeytinyağı ile karıştırılıp maske halinde cilde sürüldüğünde ise gözenekleri kapattığı biliniyor. Saray sultanlarının bu maskeyi kullandıkları biliniyor. İçeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde vücutta yenileyici etkileri ise araştırmalar sonucunda gözlemleniyor.

RUH SAĞLIĞI AÇISINDAN FAYDALI

Ruh sağlığı açısından da etkileri olduğu biliniyor. Açıklamalara göre reyhan, ruh sağlığına iyi gelerek depresyon ve kaygı bozukluklarının giderilmesine yardımcı oluyor ve tıpta doğal bir ilaç olarak eski zamanlardan beri kullanılıyor.

DİĞER FAYDALARI

Reyhan bitkisinin birçok ve farklı alanlarda faydaları bulunuyor. Bazı kaynaklara göre bronşları temizlediği, vücut ısısını dengelediği, mantarlı ve bozuk hücreleri onardığı, eklem ve kasları güçlendirdiği, vücudun direncini artırdığı, solunumu kolaylaştırdığı ve sindirim sistemini yenileyerek bağışıklık hücrelerini güçlendirdiği ifade ediliyor.