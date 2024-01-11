Giresun cumartesi dikkat!

Giresun'da 13 Ocak 2024 Cumartesi günü planlanan elektrik kesintisi, birçok ilçede yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek ilçeler, süreleri ve detayları:
BULANCAK İLÇESİ:
Kesinti Başlama Zamanı: 13 Ocak 2024 Cumartesi 09:00
Kesinti Bitiş Zamanı: 13 Ocak 2024 Cumartesi 17:00
ETKİLENECEK MAHALLELER
Bulancağa Mahallesi
Şemsettin Mahallesi
İhsaniye Mahallesi
Acısı Mahallesi
Ballica Mahallesi
Duacıoğlu Mahallesi
Kuşluhan Köyü Karşıkuşluhan Mevkii
Sisin Mahallesi
Eriklik Köyü Merkez Mevkii
İnece Köyü Şehit Yakup Özgen Mevkii
Eriklik Köyü Taşdibek Mevkii
Eriklik Köyü Şenkaya Mevkii
Tekmezar Köyü
İnece Köyü Kıran Mevkii
Kuşluhan Köyü Cürgüloğlu Mevkii
Ardahan Köyü
Kuşluhan Köyü Kelalioğlu Mevkii
Yaslıbahçe Köyü Okulyanı Mevkii
Kışla Köyü
Küçükdere Köyü Merkez Mevkii
Yaslıbahçe Köyü Camiyani Mevkii
ESPİYE İLÇESİ
Kesinti Başlama Zamanı: 13 Ocak 2024 Cumartesi 09:00
Kesinti Bitiş Zamanı: 13 Ocak 2024 Cumartesi 17:00
ETKİLENECEK MAHALLE VE KÖYLER
Yeşilköy Köyü Avruk Mevkii
Taflancık Köyü Merkez Mevkii
Yeşilköy Köyü Depen Kız Mevkii
Tuygun Mahallesi
Kurugeriş Köyü Çamanlı Mevkii
Kurugeriş Köyü Harman Mevkii
Gebelli Köyü Ayvazlı Kıranı Mevkii.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.