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Giresun cumartesi dikkat!

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Giresun'da planlanan elektrik kesintisi, 13 Ocak 2024 Cumartesi günü birçok ilçede etkili olacak. Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler, süreleri ve detayları aşağıda yer alıyor.

Giresun cumartesi dikkat! mask
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Giresun'da 13 Ocak 2024 Cumartesi günü planlanan elektrik kesintisi, birçok ilçede yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek ilçeler, süreleri ve detayları:

BULANCAK İLÇESİ:

Kesinti Başlama Zamanı: 13 Ocak 2024 Cumartesi 09:00

Kesinti Bitiş Zamanı: 13 Ocak 2024 Cumartesi 17:00

ETKİLENECEK MAHALLELER

Bulancağa Mahallesi

Şemsettin Mahallesi

İhsaniye Mahallesi

Acısı Mahallesi

Ballica Mahallesi

Duacıoğlu Mahallesi

Kuşluhan Köyü Karşıkuşluhan Mevkii

Sisin Mahallesi

Eriklik Köyü Merkez Mevkii

İnece Köyü Şehit Yakup Özgen Mevkii

Eriklik Köyü Taşdibek Mevkii

Eriklik Köyü Şenkaya Mevkii

Tekmezar Köyü

İnece Köyü Kıran Mevkii

Kuşluhan Köyü Cürgüloğlu Mevkii

Ardahan Köyü

Kuşluhan Köyü Kelalioğlu Mevkii

Yaslıbahçe Köyü Okulyanı Mevkii

Kışla Köyü

Küçükdere Köyü Merkez Mevkii

Yaslıbahçe Köyü Camiyani Mevkii

ESPİYE İLÇESİ

Kesinti Başlama Zamanı: 13 Ocak 2024 Cumartesi 09:00

Kesinti Bitiş Zamanı: 13 Ocak 2024 Cumartesi 17:00

ETKİLENECEK MAHALLE VE KÖYLER

Yeşilköy Köyü Avruk Mevkii

Taflancık Köyü Merkez Mevkii

Yeşilköy Köyü Depen Kız Mevkii

Tuygun Mahallesi

Kurugeriş Köyü Çamanlı Mevkii

Kurugeriş Köyü Harman Mevkii

Gebelli Köyü Ayvazlı Kıranı Mevkii.

 

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11 Oca 2024 - 15:01 Giresun- Gündem

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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