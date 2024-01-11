Sivaslıların dikkatine! 4 ilçe uyarı aldı

Türkiye genelinde devam eden elektrik kesintileri kapsamında, Sivas'ta 12 Ocak 2024 Cuma günü planlanan elektrik kesintisi nedeniyle aşağıdaki ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak.
Etkilenecek Bölgeler:
Sivas
Gürün
Boğaziçi
Önderler
Elektrik Kesintisi Süresi: 6 saat
Kesinti Başlama Zamanı: 12 Ocak 2024 Cuma 09:00
Kesinti Bitiş Zamanı: 12 Ocak 2024 Cuma 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması
Elektrik kesintisi süresince, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) tarafından gerçekleştirilecek olan şebeke çalışması sebebiyle kesinti yapılacak. Bu süre içinde alternatif enerji kaynakları kullanmanız veya acil durumlar için gerekli tedbirleri almanız öneriliyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.