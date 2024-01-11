Sivaslıların dikkatine! 4 ilçe uyarı aldı

Türkiye genelinde devam eden elektrik kesintileri kapsamında, Sivas'ta 12 Ocak 2024 Cuma günü planlanan elektrik kesintisi nedeniyle aşağıdaki ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak.

Etkilenecek Bölgeler:

Sivas

Gürün

Boğaziçi

Önderler

Elektrik Kesintisi Süresi: 6 saat

Kesinti Başlama Zamanı: 12 Ocak 2024 Cuma 09:00

Kesinti Bitiş Zamanı: 12 Ocak 2024 Cuma 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Elektrik kesintisi süresince, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) tarafından gerçekleştirilecek olan şebeke çalışması sebebiyle kesinti yapılacak. Bu süre içinde alternatif enerji kaynakları kullanmanız veya acil durumlar için gerekli tedbirleri almanız öneriliyor.