Tekirdağ dikkat Kesintiler saatler sürecek

Tekirdağ ilinde 2024-01-12 tarihinde Hayrabolu ilçesinde 7 saat 30 dakika süreyle elektrik kesintisi yaşanacak. Hayrabolu ilçesi, bu planlı kesintiden en çok etkilenecek bölgelerden biri olacak. Kesinti süresince etkilenecek mahalleleri ve alternatif çözüm önerilerini öğrenmek için haberimizi takip edebilirsiniz.

Tekirdağ'da 12 Ocak 2024 Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve mahallelerin güncel listesi:

HAYRABOLU

Tekirdağ ilinde 2024-01-12 tarihinde Hayrabolu ilçesinde 7 saat 30 dakika süreyle elektrik kesintisi yaşanacak. Bu kesinti, Tekirdağ genelindeki kesinti programlarıyla yaşamın nasıl etkilendiğini gösteriyor. Özellikle Hayrabolu ilçesi, kesintinin olumsuz etkilerinden en çok etkilenen bölgelerden biri.

TEKİRDAĞ HAYRABOLU BÖLGESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ SÜRESİ: 7 SAAT 30 DAKİKA

Etkilenen Şehir: Tekirdağ

Etkilenen İlçe Belediyesi: Hayrabolu

Etkilenen Mahalleler: Merkez-Lahna

Başlama Zamanı: 12 Ocak 2024 Cuma 09:30

Bitiş Saati: 12 Ocak 2024 Cuma 17:00

Elektrik kesintisi süreleri ve etkilenecek alanlar, planlı kesinti programları doğrultusunda değişiklik gösteriyor.