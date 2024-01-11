Malatya’da ödüllü resim ve kompozisyon yarışması düzenlenecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Malatya Kent Konseyi işbirliğiyle resim yarışmasına ortaokul düzeyindeki öğrenciler, kompozisyon yarışmasına lise düzeyindeki öğrenciler katılabilecek. 26 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar öğrenciler eserlerini Malatya Sanat Sokağında yer alan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne teslim ederek, katılım başvuru formunu doldurup yarışmaya katılabilecekler.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL VERİLECEK

Kompozisyon yarışmasında eserlerin değerlendirilmesini Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlhan Erdem, Doç. Dr. Mehmet Özger, Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz İnce; resim yarışmasının değerlendirmesini ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü resim öğretmenleri Levent Akça, Mustafa Olçum, Ayhan Temir yapacak. Her iki kategoride dereceye giren birinciye 5.000TL, ikinciye 3.000TL, üçüncüye 2.000TL ve her kategoride bir kişiye de 1000 TL ödül verileceği belirtildi.

RESİM YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI

Resim yarışmasına katılım sağlayacak öğrenciler için katlım koşulları şu şekilde belirtildi:

“-İlköğretim (5, 6, 7 ve 8’inci sınıf) öğrencilerini kapsamaktadır.

-Resim için her türlü teknik boyut ve malzeme kullanımı serbesttir.

-Her öğrenci yarışmaya daha önce ödül almamış ve bir yerde sergilenmemiş en fazla bir resmi ile katılabilecektir.

-Eserler katlanmadan ve yıpranmayacak şekilde Kent Konseyi Genel Sekreterliğine elden teslim edilecektir. Yıpranan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Yarışmaya katılacak eserlerde öğrencilerin ad, soyadı, imza vb. işaretleri bulunmayacaktır.

-Öğrenciler eserlerini Sanat Sokağında içerisinde yer alan Kent Konseyi Genel Sekreterliğine getirip katılım başvuru formunu doldurarak yarışmaya dâhil olacaktır.

-Yarışmaya katılan eserlerin her türlü yayın hakkı Malatya Kent Konseyi’ne aittir.

-Yarışmaya katılım ücretsizdir”

KOMPOZİSYON YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI

Kompozisyon yarışmasına katılım sağlayacak öğrenciler için katlım koşulları şu şekilde belirtildi:

-Yarışma Lise (9, 10, 11 ve 12’nci) sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.

-Kompozisyonların yazımı iki (2) sayfayı geçmeyecektir.

-Eserler bilgisayar çıktısı olarak ve CD’ye aktarışmış bir şekilde teslim edilecektir.

-Kâğıtların arka yüzü kullanılmayacaktır.

-Her öğrenci en fazla bir eserle yarışmaya katılabilecektir.

-Yarışmaya katılacak eserlerde öğrencilerin ad, soyadı, imza vb. işaretler yer almayacaktır.

-Eserin sonunda rumuz ismi eklenecektir.

-Öğrenciler eserlerini Sanat Sokağında içerisinde yer alan Kent Konseyi Genel Sekreterliğine getirip katılım başvuru formunu doldurarak yarışmaya dâhil olacaktır.

-Yarışmaya katılan eserlerin her türlü yayın hakkı Malatya Kent Konseyi’ne aittir.

-Yarışmaya katılım ücretsizdir”

Kaynak: BÜLTEN