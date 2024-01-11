Başkan Güder’den proje açıklaması

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, görev sürecinde Battalgazi'yi güçlendirmek ve geliştirmek adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini açıkladı. Başkan Güder, yapılan hizmetleri detaylı bir şekilde paylaştı.

Güder, ilçe için yaptırdıkları projeleri şöyle sıraladı:

“Battalgazi Sahil Projesi: Battalgazi'nin zengin tarihine ilk defa sahil projesi ile buluşturulduğu bu proje ile vatandaşlar Malatya’da farklı bir yaşam alanına kavuştu.

Derme Deresi Islahı ve Park Projesi: Atıl durumda bulunan Derme Deresi'nin canlandırılması amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, dere yatağı temizlendi, taş duvarlar inşa edildi ve yürüyüş yolları oluşturuldu. Toplamda 92 milyonluk bütçeye sahip proje, ilçeye nefes alabilecek 80 bin metrekarelik bir alan kazandıracak.

Eskimalatya Meydan Projesi: Tarihi, doğal ve kültürel dokuyu koruma amacı güden bu proje, Malatya'nın tarihi geçmişini yansıtarak bölgeye yeni bir kimlik kazandırıyor. 19 bin metrekarelik alanda yapılan düzenleme, açık otopark, dükkanlar, kitap kafe, sosyal tesis ve meydan düzenlemelerini içeriyor.

Çınar Park Projesi: Doğanın ve yeşilin buluştuğu Çınar Park Projesi, 10 kat büyütülerek ilçeye en büyük yeşil alanı kazandırmayı amaçlıyoruz

Kentsel Dönüşüm Projeleri: Şehit Fevzi Mahallesi'nde 679 konutun yapılması ve inderesi ile Şehit Fevzi Mahallesi'nde toplamda 400 sosyal konutun temelinin atılarak kentsel dönüşüme önem verildi.”

Kaynak: BÜLTEN