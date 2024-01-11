Diyarbakır dikkat bu uyarı size!

Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:
“Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar, Karacadağ, Kılıçkaya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Şirinevler, Yeşilköy, Morkoyun, Tevekli, Yukarıkuyulu, Üzümlü, Ahmetli, Dereboyu, Caferan, Aşağıkuyulu, Karpuzlu, Sallıca, Fevzi Çakmak, İstasyon, Bagür, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Hilar, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Karpuzlu, Yayvantepe, Kayan, Yamaçlar, Sökündüzü bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Kamışlı, Uğrak, Karayiğit, Yamaçköy, Sazlı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Aşağıkonak, Hasköy, Belenli, Kutluk, Karalar, Başalan, İncirtepe, Kazancı bölgelerine,
Yarın 12.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Eski bölgesine,
Yarın 23.00-17.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Şükürlü bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Dicle bağlı ilçesine bağlı Süsümlü bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Dicle bağlı ilçesine bağlı Kocaalan bölgelerine,
Yarın 16.20-20.20 saatleri arasında Eğil bağlı ilçesine bağlı Yenişehir, Kale, Gündoğuran, Dere bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro bağlı ilçesine bağlı Uzunarğıt bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Diclekent, Medya, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Talaytepe, Mezopotamya, Medya, Fabrika, Üçkuyu, Çölgüzeli, Yolboyu Pirinçlik, Gömmetaş, Cücük, Develi, Topraktaş, Buyuransu, Kabahıdır, Kolludere, Kırkıncık, Soğansuyu bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Taşköprü, Tuzla, Kamışlı, Başbuğ, Uzunova, Koçkar, Argün, Karabulak, Konuklu, Baloğlu, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Akçesir, Kayacık, Ünal, Yakıt, Saltuk, İnkaya, Aygün, Yuvacık, Üçkuyu, Salkımlı, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank, Düzce, Yeşilköy, Güleç, Dolun, Akbulak, Özbek, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Çağlayan, Kurudere, Bayır, Ağıllı, Karpuzlu, Temran, Demirli, Güllük, Taşköprü, Zeyrek, Uygur, Kamışlı, Akdoruk, Çukurca, Karaağaç, Elmalı, İslamköy, Barın, Kaynak, Kıyı, Koçkar, Baloğlu, Tuzla, Akçesir, Saltuk, Aygün, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Turgut Özal, Yeşilköy, Tepecik, Özbek, Merkez Eski, Bağcılar, Merkez Yeni, Akbulak, Argün, Karabulak, Konuklu, Özbek, Baloğlu, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Alaca, Akçesir, Kayacık, Ünal, Yakıt, Çağlayan, Kurudere, Bayır, Ağaçkorur, Saltuk, Ağıllı, İnkaya, Karpuzlu, Aygün, Yuvacık, Üçkuyu, Temran, Demirli, Güllük, Salkımlı, Taşköprü, Zeyrek, Uygur, Kamışlı, Akdoruk, Çukurca, Karaağaç, Elmalı, İslamköy, Barın, Kaynak, Kıyı, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdankbaşbuğ, Uzunova, Düzce, Koçkar, Turgut Özal, Yeşilköy, Tepecik, Güleç, Dolun, Yaylak bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gömeç, Serin, Güçlü, Dibek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Duru bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Yenişehir bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Güvercinlik, Bahçelievler, Güvendere, Yüksek, Dökmetaş, Petek, Yukarı Nasırlar, Sarıyatak, Bozek, Yaytaş, Güvercinlik, Bahçelievler, Güvendere, Yüksek, Dökmetaş, Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler bölgelerine,
Yarın 09.30-14.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Koyunalan, Dereboyu, Canveren, Taşdam, Oyalı, Baysu, Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Avcısuyu, Beneklitaş, Tişo, Güvercinlik, Geyiktepe, Alangör, Bahçelievler, Güvendere, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Al, Sarıyatak, Başil, Dökmetaş, Bozek, Dikentepe, Yaytaş, Üçkuyu, Çimenler, Ekinciler, Çakmak, Hantepe, Alpu, Çelikevler bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.